Juventus, tra infortunio e mercato: la situazione di McKennie (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le condizioni del texano Weston McKennie ha accusato nelle ultime ore un risentimento muscolare alla coscia destra. La situazione però non preoccupa particolarmente la Juventus, che dovrebbe avere regolarmente a disposizione il centrocampista in vista della sfida di domenica sera contro la Roma. LEGGI ANCHE: Juventus, rimonta possibile? Ecco cosa ne pensa Ranieri Gli esami non hanno rivelato alcuna lesione, segnale decisamente positivo, infatti il centrocampista ex Schalke 04 potrà tornare presto ad allenarsi. Inoltre, come ben si sa ormai, il calciatore è oggetto di interesse di molte squadre di Premier League, tra queste rientra un club che aveva abbandonato la pista. Paratici fa sul serio Fabio Paratici, dirigente TottenhamWeston McKennie è sul mercato già dalla ...

