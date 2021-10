Juventus-Roma, Mourinho ritrova Zaniolo per il big match dell’Allianz Stadium (Di lunedì 11 ottobre 2021) Vittima di un risentimento muscolare patito durante l’ultimo match casalingo della sua Roma (infortunio che non gli ha poi permesso di rispondere alla chiamata in Nazionale), Nicolò Zaniolo, quest’oggi a Trigoria, è tornato ad allenarsi con il gruppo, dando ragione di credere che abbia ormai recuperato definitivamente. LEGGI ANCHE: Juventus, Ulivieri: “Tecnico ideale? Un mix tra Max e Mou” Buone notizie dunque, per il tecnico giallorosso, José Mourinho che, in vista della sfida di domenica sera contro la Juventus, potrà tornare a fare affidamento su uno dei pezzi più pregiati della sua rosa. Al contrario, Chris Smalling darà certamente forfait, insieme con il lungodegente Leonardo Spinazzola, uno degli ex della partita. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it. Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Vittima di un risentimento muscolare patito durante l’ultimocasalingo della sua(infortunio che non gli ha poi permesso di rispondere alla chiamata in Nazionale), Nicolò, quest’oggi a Trigoria, è tornato ad allenarsi con il gruppo, dando ragione di credere che abbia ormai recuperato definitivamente. LEGGI ANCHE:, Ulivieri: “Tecnico ideale? Un mix tra Max e Mou” Buone notizie dunque, per il tecnico giallorosso, Joséche, in vista della sfida di domenica sera contro la, potrà tornare a fare affidamento su uno dei pezzi più pregiati della sua rosa. Al contrario, Chris Smalling darà certamente forfait, insieme con il lungodegente Leonardo Spinazzola, uno degli ex della partita. L'articolo proviene da Tuttojuve24.it.

