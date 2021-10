Juventus, rimonta possibile? Ecco cosa ne pensa Ranieri (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ranieri: “Con Allegri tutto è possibile” Claudio Ranieri, ex allenatore della Juventus oltre che campione d’Inghilterra con il Leicester City nella stagione 2015-2016, ha recentemente trovato l’accordo e preso la guida di un altro club inglese, il Watford, che sta vivendo attualmente una stagione ben al di sotto delle aspettative, che registra una 15esima posizione in Premier League. LEGGI ANCHE: Juventus, Dybala in ripresa: obiettivo Roma Fra le altre cose, Ranieri ha parlato della Vecchia Signora ai microfoni di Radio Rai. Queste le parole del tecnico: “Allegri può fare tutto. Ci sono dei cicli, sicuramente, la Juve avrà bisogno di ritocchi o nel prossimo mercato o il prossimo anno ma sono sicuro che i bianconeri torneranno a lottare per lo scudetto in questa ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 11 ottobre 2021): “Con Allegri tutto è” Claudio, ex allenatore dellaoltre che campione d’Inghilterra con il Leicester City nella stagione 2015-2016, ha recentemente trovato l’accordo e preso la guida di un altro club inglese, il Watford, che sta vivendo attualmente una stagione ben al di sotto delle aspettative, che registra una 15esima posizione in Premier League. LEGGI ANCHE:, Dybala in ripresa: obiettivo Roma Fra le altre cose,ha parlato della Vecchia Signora ai microfoni di Radio Rai. Queste le parole del tecnico: “Allegri può fare tutto. Ci sono dei cicli, sicuramente, la Juve avrà bisogno di ritocchi o nel prossimo mercato o il prossimo anno ma sono sicuro che i bianconeri torneranno a lottare per lo scudetto in questa ...

