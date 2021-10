Juventus, nessun incontro per il rinnovo: può arrivare a zero? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uno dei giocatori simbolo della cavalcata vincente del Chelsea in Champions League potrebbe tornane in Italia. Si tratta di Antonio Rüdiger, profilo entrato nelle grazie della Vecchia Signora. Da esubero, durante la gestione Lampard, a titolare inamovibile con Tuchel, il difensore tedesco è riuscito a far attirare su di sé l’attenzione di molti club europei. La Juventus potrebbe, dunque, approfittare della delicata situazione contrattuale del giocatore per piazzare il colpo a 0. Come riporta calciomercato.it, secondo Sky Sport Uk, non è ancora previsto alcun incontro tra entourage del calciatore e i Blues per un ipotetico rinnovo. L’ex Roma potrebbe dunque, in caso di mancato accordo col club di Stamford Bridge, trasferirsi altrove. L’ingaggio di 8 milioni netti rappresenta uno scoglio difficile da superare per il club ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uno dei giocatori simbolo della cavalcata vincente del Chelsea in Champions League potrebbe tornane in Italia. Si tratta di Antonio Rüdiger, profilo entrato nelle grazie della Vecchia Signora. Da esubero, durante la gestione Lampard, a titolare inamovibile con Tuchel, il difensore tedesco è riuscito a far attirare su di sé l’attenzione di molti club europei. Lapotrebbe, dunque, approfittare della delicata situazione contrattuale del giocatore per piazzare il colpo a 0. Come riporta calciomercato.it, secondo Sky Sport Uk, non è ancora previsto alcuntra entourage del calciatore e i Blues per un ipotetico. L’ex Roma potrebbe dunque, in caso di mancato accordo col club di Stamford Bridge, trasferirsi altrove. L’ingaggio di 8 milioni netti rappresenta uno scoglio difficile da superare per il club ...

