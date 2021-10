Juventus | Kaio Jorge | un turista alla scoperta di Torino

Advertising

juventusfc : Buongiorno dal #TrainingCenter! Alle 11 inizia l'amichevole con l'Alessandria, LIVE su @JuventusTV ! LO ???????????????? ????… - forumJuventus : (TS) 'Sabato 9 ottobre amichevole #JuveAlessandria, occhi puntati su Arthur e Kaio Jorge' --->… - Gazzetta_it : Juve, il primo derby di Kaio Jorge: 'L'inizio di un sogno' - sportli26181512 : Sampdoria, seguito Kaio Jorge: la Juventus riflette: Dopo le operazioni Dragusin e Ihattaren, circolano altre voci… - Silver30549881 : Ma quanto cazzo è gobbo il nostro Re Kaio???? #Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Kaio

... circolano altre voci che vedono la Sampdoria interessata ad un altro giocatore di proprietà della. Questa volta, nel mirino blucerchiato, sarebbe finito il giovane attaccanteJorge , ...NellaJorge non sarà un terminale offensivo, ma più un sostituto di movimento di Paulo Dybala o Federico Chiesa, può arginare entrambe le posizioni. La società, anche in accordo con l'...Allegri fa la conta: contro la Roma assenti sicuri Rabiot e Morata, Bentancur e gli altri sudamericani rientreranno solo alla vigilia del match ...Nell'attesa che mister Allegri possa lasciargli spazio e minuti in campionato, Kaio Jorge visita Torino da turista per conoscerla al meglio.