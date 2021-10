Juventus - Fiorentina: per Vlahovic spunta uno scambio clamoroso (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gazzetta.it però riporta oggi di un'idea del nuovo DS bianconero Federico Cherubini, ossia imbastire un grande scambio di mercato che coinvolga due giovanissimi talenti, vale a dire appunto Vlahovic ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gazzetta.it però riporta oggi di un'idea del nuovo DS bianconero Federico Cherubini, ossia imbastire un grandedi mercato che coinvolga due giovanissimi talenti, vale a dire appunto...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, operazione rimonta: tra Roma e Fiorentina, 21 giorni per rimettersi in corsa - Gazzetta_it : La volontà di Vlahovic e in anticipo su Tchouameni: Juve, tentazioni classe 2000 - SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - Ftbnews24 : ???? #Calciomercato Fiorentina, Vlahovic alla Juventus: lo scambio è servito #Fiorentina #FiorentinaNapoli #SerieA - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? -