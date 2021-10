Juve, stop per McKennie: risentimento muscolare in Nazionale per l’americano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo Rabiot, colpito dal Covid-19, Allegri perde un’alta pedina a centrocampo. Si tratta di Weston McKennie. Il centrocampista americano non è stato convocato per la gara tra USA e Panama (persa nella notte dalla Nazionale a stelle e strisce). Per lui, si tratta di un risentimento muscolare alla coscia destra. La Juventus però non è molto preoccupata sulle sue condizioni. Gli esami ai quali si è sottoposto McKennie, infatti, non hanno evidenziato lesioni e il giocatore è già pronto a tornare ad allenarsi. Al massimo potrebbe saltare la gara con la Roma per precauzione. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo Rabiot, colpito dal Covid-19, Allegri perde un’alta pedina a centrocampo. Si tratta di Weston. Il centrocampista americano non è stato convocato per la gara tra USA e Panama (persa nella notte dallaa stelle e strisce). Per lui, si tratta di unalla coscia destra. Lantus però non è molto preoccupata sulle sue condizioni. Gli esami ai quali si è sottoposto, infatti, non hanno evidenziato lesioni e il giocatore è già pronto a tornare ad allenarsi. Al massimo potrebbe saltare la gara con la Roma per precauzione. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ilRomanistaweb : ??? Allarme campo all'Olimpico: la Nazionale non vuole giocarci (Pag 7) ?? Mercato: da Villar o Diawara il cash per… - Daniele20052013 : Juve, stop per McKennie: risentimento muscolare in Nazionale per l’americano - 8lucar : @nocontext_juve la cosa più straordinaria è il passaggio>3 mt del ballerino..????? non lo stop di kaio??bravi a testimoniarlo?? - zazoomblog : Juve stop per McKennie: risentimento muscolare in Nazionale per l’americano - #McKennie: #risentimento #muscolare - Bertolca10 : Altro stop in casa Juve: #McKennie out nella gara tra USA e Panama. Affaticamento al quadricipite la diagnosi. A ri… -