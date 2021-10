Juve, in Nazionale si ferma McKennie: in mezzo scelte obbligate contro la Roma? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Già l'espulsione di Leonardo Bonucci in semifinale di Nations League aveva liberato in anticipo il difensore bianconero dagli impegni con la Nazionale: tra il match saltato col Belgio, i soli 42 ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Già l'espulsione di Leonardo Bonucci in semifinale di Nations League aveva liberato in anticipo il difensore bianconero dagli impegni con la: tra il match saltato col Belgio, i soli 42 ...

Advertising

juventusfc : Saranno giornate intense per i bianconeri in Nazionale, fra qualificazioni ai Mondiali e gli impegni per le… - forumJuventus : GdS: 'Ramsey, ma quanto guadagni: 18 mila euro ogni minuto giocato. Fuori per infortunio con la Juve, è andato in n… - Fede_Spera86 : @FaNaTiKo10 Per me siamo davanti ad una eccezione. Juve e Nazionale la devono cogliere al volo... - junews24com : Sconcerti: «Chiesa ha una dimensione europea. Su Locatelli...» - - MondoBN : VERRATTI: “Juve, Inter e Milan non esistono più qu -