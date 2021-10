Juve e Chelsea con lo stesso obiettivo: concorrenza per il centrocampista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il francese Tchouameni ha già attirato su di sé le grandi d’Europa: oltre la Juventus c’è il Chelsea e già così è una sfida molto dura. Il rinforzo che la Juventus ha in mente per il calciomercato di gennaio potrebbe arrivare dal Monaco e si tratta del francese Aurelien Tchouameni. Chiudere per il giocatore classe 2000 non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il francese Tchouameni ha già attirato su di sé le grandi d’Europa: oltre lantus c’è ile già così è una sfida molto dura. Il rinforzo che lantus ha in mente per il calciomercato di gennaio potrebbe arrivare dal Monaco e si tratta del francese Aurelien Tchouameni. Chiudere per il giocatore classe 2000 non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

saltandpepper90 : Non dico per Juve-Roma ma almeno per Juve-Chelsea women di mercoledi una esperienza vip me la potreste regalare ??????????? @socios ? - TUTTOJUVE_COM : Il Chelsea sfida la Juve per Tchouameni - Icardismoo : Lukaku 10 secondi dopo l'inizio del secondo tempo di Juve - Chelsea - infoitsport : Champions League, Juve Women-Chelsea: il programma della vigilia - Andry__FCIM : @MarcoMark1899 @AcmDuivel Ma cosa vuol dire ahahahaha? Marotta è stato direttore sportivo anche di altre squadre e… -