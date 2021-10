Jared Leto riprende gli scontri a Roma: “Asfissiato dai lacrimogeni” | VIDEO (Di lunedì 11 ottobre 2021) Jared Leto si trovava nelle del centro di Roma durante gli scontri scoppiati sabato scorso a seguito della manifestazione contro l’obbligo del green pass. “Sono finito in una protesta a Roma. Da quello che capisco era sull’obbligo di vaccini e il green pass. Sono stato colpito dai lacrimogeni e sono andato via”, ha scritto il vincitore del premio Oscar in una story sul suo profilo Instagram, dove ha documentato quanto stava accadendo con VIDEO e foto. Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021)si trovava nelle del centro didurante gliscoppiati sabato scorso a seguito della manifestazione contro l’obbligo del green pass. “Sono finito in una protesta a. Da quello che capisco era sull’obbligo di vaccini e il green pass. Sono stato colpito daie sono andato via”, ha scritto il vincitore del premio Oscar in una story sul suo profilo Instagram, dove ha documentato quanto stava accadendo cone foto.

C'era anche l'attore Jared Leto, ieri, in mezzo agli scontri. 'Sono finito in una protesta a Roma - ha scritto su Instagram

