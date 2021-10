Jared Leto nelle manifestazioni no Green Pass | cos’è successo all’attore

(Di lunedì 11 ottobre 2021)sabato scorso era in giro per le strade della capitale mentre gli scontri erano in corso: ha ripreso tutto(Getty Images)L’attore e cantante americanosabato scorso eraa Roma contro l’obbligo del. Non era però schierato tra le persone che hanno messo a ferro e fuoco la capitale ma si è trovato per caso in mezzo al caos e si è comportato come un vero e proprio cronista. Anziché allontanarsi e mettersi al riparo con il proprio smartphone ha cominciato a riprendere tutto e con una lunga serie di storie Instagram ha documentato quanto accadeva con tutti i rischi del caso. “Mi sono beccato il gas dei lacrimogeni e ho dichiarato chiusa la ...

Advertising

Corriere : Jared Leto coinvolto negli scontri a Roma. Riprende tutto e lo posta sui social - Omnia_FertAetas : RT @Friendsdontli15: Jared Leto mentre faceva video e foto durante la protesta a Roma - raffamad81 : RT @Friendsdontli15: Jared Leto mentre faceva video e foto durante la protesta a Roma - mozartina81 : RT @MichelaGiraud: Jared Leto sotto copertura alla manifestazione #novax è in realtà un inviato di @fanpage - vanillanera : RT @Friendsdontli15: Jared Leto mentre faceva video e foto durante la protesta a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Jared Leto

Vanity Fair Italia

Ma se la presa sulle percentuali della capienza si allenta, si stringe invece quella delle sanzioni, che diventeranno più severe per tutti coloro che non rispetteranno le regole; -..., vacanze romane ...tra le proteste 'No Green Pass' In vacanza in Italia, l'attore e cantante statunitense si è trovato nel mezzo delle proteste dei "No Green Pass", contenuti a fatica dalla ...Jared Leto sabato scorso era in giro per le strade della capitale mentre gli scontri erano in corso: ha ripreso tutto ...Le condizioni di salute di Charlene di Monaco non migliorano. Purtroppo, nonostante la foto pubblicata nelle scorse settimane in cui la Principessa si mostrava ai suoi followers sorridente e speranzos ...