Jared Leto a Roma coinvolto negli scontri No Green Pass | “Asfissiato dai lacrimogeni”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ore di tensione a, dove dal primo pomeriggio di sabato 9 ottobre la protesta Noha bloccato le strade del centro della Capitale e in migliaia si sono riversati in piazza per manifestare. Ad assistere alla protesta, inconsapevolmente, si è trovato anche l’attore americano. Il divo ha pubblicato su Instagram alcune

Video su questo argomentocoinvolto negli scontri no green pass, ecco i calci ai blindati 'L'ordine era di non essere 'interventisti' - affinché uscissero fuori i fasci di Forza Nuova che ...Oltre venti storie. Un reportage accuratissimo quello dell'attore, cantautore, musicista e regista statunitense, sugli scontri contro il Green Pass che ieri hanno devastato il centro di Roma. Da via Veneto a piazza Barberini, villa Borghese.è rimasto incastrato tra la folla dei manifestanti, ...Jared Leto vittima di una spiacevole disavventura durante il soggiorno a Roma. L'attore è rimasto coinvolto in una protesta.Anche i turisti stranieri presenti nella Capitale sabato hanno vissuto in prima persona la giornata di follia. Tra questi Jared Leto, che si è improvvisato cronista. L’attore e cantante americano, inf ...