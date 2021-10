Italia | Verratti | “Vincere Euro 2020 con la Nazionale è l’emozione più grande che ho vissuto in carriera”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il centrocampista del Paris Saint-Germain e dellana, Marco, nel corso di un’intervista concessa a ‘France Info’, è tornato a parlare dello straordinario successo azzurro ad: “È la piùemozione che honel calcio.con laè così diverso. Giochi con i tuoi amici, davanti alla tua famiglia, per il tuo Paese. Juve, Inter, Milan, tutto questo non esiste più. Dal bambino alla nonna ottantenne, c’erano tutti. Ed è unaemozionel’peo contro gli inglesi, a casa loro, e tornare a Roma, ritrovare i propri figli, tutta quella gioia. Tengo tutto dentro di me”. SportFace.

Il centrocampista della Nazionale ha frantumato ogni record con il club parigino. L'abruzzese si racconta a France Info: 'Questa maglia e questa città mi hanno dato tutto. L'Europeo una gioia che porterò sempre con me, ma ora sotto con Qatar ...' Mi resta un po' di tempo ancora, ma quello che so è che rimarrò sempre qui". Così Marco Verratti, che in un'intervista rilasciata a France Info promette amore eterno al Psg: il suo contratto scade nel ...