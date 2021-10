Italia-Svizzera, San Siro escluso per i fischi a Donnarumma (Di lunedì 11 ottobre 2021) Italia-Svizzera sarà la gara chiave per la qualificazione ai prossimi mondiale. La Figc cercherà di non giocare a San Siro per Donnarumma Leggi su pianetamilan (Di lunedì 11 ottobre 2021)sarà la gara chiave per la qualificazione ai prossimi mondiale. La Figc cercherà di non giocare a Sanper

