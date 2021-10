Italia-Svizzera potrebbe cambiare stadio: il motivio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Italia-Svizzera in programma il 12 Novembre, gara di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 potrebbe essere spostata da Roma a Bergamo. Il terreno di gioco dell’Olimpico potrebbe infatti non essere in buone condizioni, a causa dei troppi match concentrati nei giorni precedenti. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021)in programma il 12 Novembre, gara di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022essere spostata da Roma a Bergamo. Il terreno di gioco dell’Olimpicoinfatti non essere in buone condizioni, a causa dei troppi match concentrati nei giorni precedenti. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

AAlciato : Italia-Svizzera del 12/11, LA PARTITA di qualificazione a Qatar2022, potrebbe essere spostata da Roma a Bergamo. Il… - Anna26648966 : @guidomarchello Si, capitato anche a me. In Svizzera me lo hanno verificato ogni mattina per la colazione, oltre ch… - LuigiBevilacq17 : RT @AAlciato: Italia-Svizzera del 12/11, LA PARTITA di qualificazione a Qatar2022, potrebbe essere spostata da Roma a Bergamo. Il terreno d… - ReteSport : Italia-Svizzera potrebbe giocarsi a Bergamo: il prato dell’Olimpico non è all’altezza #ASRoma #Italia - romanewseu : Italia-Svizzera, l’Olimpico non è in buone condizioni: possibile lo spostamento a Bergamo -