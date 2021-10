Italia-Svizzera | Olimpico in cattive condizioni | cambia la sede del match? Le ultime

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Potrebbe essere il Gewiss Stadium di Bergamo la location per, sfida decisiva per la qualificazione a Qatar 2022

La preoccupazione della Federcalcio è relativa al terreno di gioco che potrebbe rovinarsi ancor di più visti i numerosi impegni ravvicinatiCi sarà domani un incontro tra la Figc e Sport e Salute per valutare le condizioni del terreno di gioco dello stadio Olimpico di Roma che dovrebbe ospitare la sfida tra, in programma il 12 novembre, decisiva per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. La preoccupazione della Federcalcio è relativa al terreno di gioco che potrebbe rovinarsi ...L’Irlanda del Nord ha cullato la possibilità di uscire con almeno un punto dalla trasferta svizzera, ma a causa del rosso ottenuto nel primo tempo, ha poi perso per 2-0. Gli attacchi delle due ...Destano preoccupazioni le condizioni dello stadio capitolino, già criticate da Sarri e Mourinho: la FIGC valuta cambiamenti ...