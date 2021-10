Italia Svizzera, niente Olimpico? Malagò: «Dispiace per le polemiche» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha commentato la notizia del possibile cambio di stadio per Italia-Svizzera Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha commentato la notizia del possibile cambio di stadio per Italia-Svizzera, a causa delle precarie condizioni del terreno dell’Olimpico. Le sue dichiarazioni a a margine della presentazione degli sport invernali a Lainate. «Con la riforma, lo stadio Olimpico non è più competenza del CONI, non posso dire nulla. Mi Dispiace moltissimo leggere queste polemiche da parte dei due allenatori di Roma. Non so nulla, l’unica cosa che mi sento dire che le persone che lavorano sul campo sono le stesse che lavoravano prima, garantisco la massima professionalità. Per la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Giovanni, presidente del CONI, ha commentato la notizia del possibile cambio di stadio perGiovanni, presidente del CONI, ha commentato la notizia del possibile cambio di stadio per, a causa delle precarie condizioni del terreno dell’. Le sue dichiarazioni a a margine della presentazione degli sport invernali a Lainate. «Con la riforma, lo stadionon è più competenza del CONI, non posso dire nulla. Mimoltissimo leggere questeda parte dei due allenatori di Roma. Non so nulla, l’unica cosa che mi sento dire che le persone che lavorano sul campo sono le stesse che lavoravano prima, garantisco la massima professionalità. Per la ...

