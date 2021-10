Italia-Svizzera | il terreno dell’Olimpico preoccupa | niente scontro diretto a Roma?

(Di lunedì 11 ottobre 2021)come nella fase a gironi dell’Europeo? Non è scontato. La gara del 12 novembre decisiva per il primo posto nel girone di qualificazione al Mondiale potrebbe non giocarsi allo stadio Olimpico, come previsto. C’è allarme in Figc per le condizioni deldi gioco, infatti, e sono in corso – fa sapere l’ANSA – alcune valutazioni: lo stadiono ospiterà il sabato precedente, 6 novembre, la partita di rugby-Nuova Zelanda mentre domenica 7 si giocherà Lazio-Salernitana. Un doppio impegno cheper le condizioni di undi cui si sono già lamentati Mourinho e Sarri. Sulla questione domani è in programma un incontro tra Figc e Sport e Salute. SportFace.

