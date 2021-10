Italia Svizzera | cambia la sede della partita? Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 ottobre 2021), match in programma il 12 novembre e valido per le qualificazioni ai Mondiali potrebbe non giocarsi all’Olimpico di Roma Il 12 novembre l’si troverà di fronte lanellaa dir poco decisiva per la qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar. Secondo il giornalista Alessandro Alciato il match potrebbe non disputarsi all’Olimpico di Roma – come previsto inizialmente – bensì al Gewiss Stadium di Bergamo. Il motivo? Il terreno di gioco dello stadio romano potrebbe non essere in buone condizioni a causa dei troppi match giocati nei giorni precedenti.del 12/11, LAdi qualificazione a Qatar2022, potrebbe essere spostata da Roma a Bergamo. Il terreno di gioco dell’Olimpico potrebbe infatti non ...