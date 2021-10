Italia-Svezia Under 21 domani in tv: data, orario e streaming Qualificazioni Europei U21 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutto pronto per lo scontro diretto al vertice del girone F di Qualificazioni agli Europei Under 21 del 2022. Alle 17:30 di martedì 12 ottobre la Nazionale azzurrina di Nicolato cerca i tre punti al Brianteo di Monza contro i pari età della Svezia in un match che vede prima e seconda classificata, con gli azzurrini in seconda piazza ad una lunghezza ma con una partita in meno. Lucca e compagni sono ancora imbattuti, hanno segnato sei reti e ne hanno subita una sola. Ora c’è la sfida più impegnativa del girone e l’Italia non vuole passi falsi. Diretta esclusiva in tv su Rai 2 oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutto pronto per lo scontro diretto al vertice del girone F diagli21 del 2022. Alle 17:30 di martedì 12 ottobre la Nazionale azzurrina di Nicolato cerca i tre punti al Brianteo di Monza contro i pari età dellain un match che vede prima e seconda classificata, con gli azzurrini in seconda piazza ad una lunghezza ma con una partita in meno. Lucca e compagni sono ancora imbattuti, hanno segnato sei reti e ne hanno subita una sola. Ora c’è la sfida più impegnativa del girone e l’non vuole passi falsi. Diretta esclusiva in tv su Rai 2 oltre che insulla piattaforma Rai Play. SportFace.

