Italia, produzione industriale in calo dello 0,2% ad agosto (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Istat stima che per il mese di agosto 2021 l’indice destagionalizzato della produzione industriale sia diminuito dello 0,2% rispetto a luglio, rispetto al +1% del mese precedente e al -0,3% previsto dagli analisti. Nella media del trimestre giugno-agosto il livello della produzione cresce dell’1,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Rispetto a febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria, il livello dell’indice di agosto è superiore dell’1,5%, al netto dei fattori stagionali. L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per i beni strumentali (+0,8%), mentre diminuisce per l’energia (-2,1%), i beni di consumo (-2,0%) e i beni intermedi (-1,3%).Al netto degli effetti di calendario, ad agosto 2021 la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Istat stima che per il mese di2021 l’indice destagionalizzato dellasia diminuito0,2% rispetto a luglio, rispetto al +1% del mese precedente e al -0,3% previsto dagli analisti. Nella media del trimestre giugno-il livello dellacresce dell’1,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Rispetto a febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria, il livello dell’indice diè superiore dell’1,5%, al netto dei fattori stagionali. L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale per i beni strumentali (+0,8%), mentre diminuisce per l’energia (-2,1%), i beni di consumo (-2,0%) e i beni intermedi (-1,3%).Al netto degli effetti di calendario, ad2021 la ...

