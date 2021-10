Italia, Locatelli: «Agli Europei abbiamo fatto la storia» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Locatelli ricorda il trionfo ad Euro 2020, a tre mesi dalla finale di Wembley. Ecco le parole del centrocampista dell’Italia e della Juve Tre mesi fa, l’11 luglio 2021, l’Italia diventava campione d’Europa. A Sky Sport, Manuel Locatelli ha ricordato il trionfo della Nazionale di Mancini. EURO 2020 – «Sono state delle emozioni incredibili, pazzesche. abbiamo fatto la storia e rimarrà per sempre. Un momento particolare che mi viene in mente è l’esordio, perché riaprivano gli stadi. Dall’arrivo allo stadio al tunnel, avevo un’ansia incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021)ricorda il trionfo ad Euro 2020, a tre mesi dalla finale di Wembley. Ecco le parole del centrocampista dell’e della Juve Tre mesi fa, l’11 luglio 2021, l’diventava campione d’Europa. A Sky Sport, Manuelha ricordato il trionfo della Nazionale di Mancini. EURO 2020 – «Sono state delle emozioni incredibili, pazzesche.lae rimarrà per sempre. Un momento particolare che mi viene in mente è l’esordio, perché riaprivano gli stadi. Dall’arrivo allo stadio al tunnel, avevo un’ansia incredibile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FCBonisiolo : Manuel Locatelli ha giocato una partita e mezza con l'Italia in Nations League confermando il suo periodo di forma… - Nike55621177 : @Adnkronos In Italia: Covid, Locatelli: 'E' quarta causa di morte in Italia' - TiAmofedechiesa : 'Fratelli d'Italia' ?????? #chiesa #barella #locatelli #Azzurri #Juve #Inter - Mirko92982183 : RT @Marinojump: Ma perché Locatelli, primario di un istituto autorevole, portavoce di un CTS di un paese importante come l’Italia, si deve… - EleEsse77 : RT @Marinojump: Ma perché Locatelli, primario di un istituto autorevole, portavoce di un CTS di un paese importante come l’Italia, si deve… -