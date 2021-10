Italia e Gruppo P3+2 accolgono il piano di ritiro dei mercenari dalla Libia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le ambasciate di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti in Libia, insieme al capo di Unsmil (missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia), Jan Kubis, hanno accolto con favore l'annuncio dell'8 ottobre scorso da parte del Comitato militare congiunto 5+5 della firma di un piano d'Azione per il ritiro di mercenari, combattenti e forze stranieri dalla Libia. Venerdì scorso, al termine di una riunione di tre giorni al Palais des Nations di Ginevra, il Comitato militare congiunto 5+5 ha concordato e firmato un piano d`Azione globale, che rappresenterà la pietra angolare del graduale ed equilibrato processo di ritiro di mercenari, combattenti stranieri e forze straniere dal territorio ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le ambasciate di Francia, Germania,, Regno Unito e Stati Uniti in, insieme al capo di Unsmil (missione di sostegno delle Nazioni Unite in), Jan Kubis, hanno accolto con favore l'annuncio dell'8 ottobre scorso da parte del Comitato militare congiunto 5+5 della firma di und'Azione per ildi, combattenti e forze stranieri. Venerdì scorso, al termine di una riunione di tre giorni al Palais des Nations di Ginevra, il Comitato militare congiunto 5+5 ha concordato e firmato und`Azione globale, che rappresenterà la pietra angolare del graduale ed equilibrato processo didi, combattenti stranieri e forze straniere dal territorio ...

Advertising

alex_orlowski : Rischio di attentati? Si! Questo video INEDITO in Italia si intervista un soldato spagnolo membro di un gruppo nazi… - DantiNicola : 'il gruppo @RenewEurope è da sempre molto impegnato nel Parlamento europeo per una maggiore ambizione climatica, in… - AlessiaMorani : Il Gruppo consigliare del Pd delle Marche ha avanzato la proposta di intitolare una sede del corso di infermieristi… - LucioMM1 : @forzadraghi @GiovaQuez Qui in italia 20 anni fa un gruppo eversivo ha manifestato contro la polizia perchè contrar… - gruppo_a2a : RT @Ambrosetti_: La capacità residua delle #discariche in #Italia si esaurirà nei prossimi 3 anni. È quanto emerge dal nostro studio “Da NI… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Gruppo Mozione Pd contro Forza Nuova, Forza Italia non firma Forza Italia fa sapere che non firmerà. 'Non esistono totalitarismi buoni e totalitarismi cattivi, ... ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo. Nei ...

Il FTSEMib chiude in rosso (ma sopra ai minimi intraday) ...di aver concluso un accordo vincolante per l'acquisizione dell'intero capitale del gruppo tedesco ... Health Italia ha terminato la seduta a 1,75 euro . Borsa Italiana ha comunicato che da lunedì 11 ...

Italia ai Mondiali 2022 se… Cosa serve alla Nazionale per qualificarsi, la classifica del girone Sport Fanpage Gruppo Barchetti nuovo Automotive Partner di Trentino Volley Gruppo Barchetti è il nuovo Automotive Partner di Trentino Volley. Per i prossimi tre anni sarà la Concessionaria attiva in tutto il Nord Italia e con cinque sedi in regione a fornire a giocatori e di ...

Trentin progetta, Lutsenko realizza Il kazako vince la Coppa Agostoni con una splendida volata a due, Matteo rimastica il secondo posto e il suo compagno Alessandro Covi si prende (a distanza) il terzo Penultima gara italiana dell’anno ...

Forzafa sapere che non firmerà. 'Non esistono totalitarismi buoni e totalitarismi cattivi, ... ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del. Nei ......di aver concluso un accordo vincolante per l'acquisizione dell'intero capitale deltedesco ... Healthha terminato la seduta a 1,75 euro . Borsa Italiana ha comunicato che da lunedì 11 ...Gruppo Barchetti è il nuovo Automotive Partner di Trentino Volley. Per i prossimi tre anni sarà la Concessionaria attiva in tutto il Nord Italia e con cinque sedi in regione a fornire a giocatori e di ...Il kazako vince la Coppa Agostoni con una splendida volata a due, Matteo rimastica il secondo posto e il suo compagno Alessandro Covi si prende (a distanza) il terzo Penultima gara italiana dell’anno ...