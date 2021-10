Italia, Bonucci: “Malinconia nel separarci dopo Euro 2020” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Sono passati tre mesi ma è come se fosse successo ieri, la cosa bella che ci si porta dentro è l’amicizia creata in quel gruppo, la voglia di stare insieme anche dopo la festa”. A tre mesi dalla conquista dell’Europeo, Leonardo Bonucci torna a parlare del legame che si è creato tra i giocatori guidati da Roberto Mancini. “C’era tanta Malinconia nel doverci dividere per fare le vacanze – ha detto il difensore in un messaggio a Sky – . Sono stati 50 giorni in cui non vedevamo l’ora di giocare, di stare insieme, di vivere la grigliata post-partita. Tutte emozioni che hanno costruito questa vittoria”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) “Sono passati tre mesi ma è come se fosse successo ieri, la cosa bella che ci si porta dentro è l’amicizia creata in quel gruppo, la voglia di stare insieme anchela festa”. A tre mesi dalla conquista dell’peo, Leonardotorna a parlare del legame che si è creato tra i giocatori guidati da Roberto Mancini. “C’era tantanel doverci dividere per fare le vacanze – ha detto il difensore in un messaggio a Sky – . Sono stati 50 giorni in cui non vedevamo l’ora di giocare, di stare insieme, di vivere la grigliata post-partita. Tutte emozioni che hanno costruito questa vittoria”. SportFace.

