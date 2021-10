Italia Belgio, ecco chi è stato il migliore in campo secondo i tifosi azzurri (Di lunedì 11 ottobre 2021) Barella ha battuto Chiesa nelle preferenze espresse dai tifosi sul sito della Figc dopo Italia Belgio di Nations League Federico Chiesa deve accontentarsi soltanto del secondo posto per il premio miglior azzurro dopo Italia Belgio, finale per il terzo e quarto posto della Nations League vinta dagli azzurri 2-1. Nicolò Barella, autore del gol del vantaggio, che sul sito della Figc ha ricevuto il 42,4% delle preferenze, mentre l’attaccante della Juventus si è fermato a 39,46%. Al terzo posto c’è Donnarumma con il 6,62% dei vot L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Barella ha battuto Chiesa nelle preferenze espresse daisul sito della Figc dopodi Nations League Federico Chiesa deve accontentarsi soltanto delposto per il premio miglior azzurro dopo, finale per il terzo e quarto posto della Nations League vinta dagli2-1. Nicolò Barella, autore del gol del vantaggio, che sul sito della Figc ha ricevuto il 42,4% delle preferenze, mentre l’attaccante della Juventus si è fermato a 39,46%. Al terzo posto c’è Donnarumma con il 6,62% dei vot L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Azzurri : #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Belgio ?? Oggi, ore 15.00 ??? Juventu… - Eurosport_IT : L'ITALIA CHIUDE AL 3° POSTO LA NATIONS LEAGUE ???? Gli Azzurri battono il Belgio con lo stesso punteggio dei quarti… - Azzurri : #Nazionale ???? ??? Il 2-1 al Belgio vale il 3° posto nella #NationsLeague: il report del match ???? #ItaliaBelgio… - elebaromusica99 : RT @Corriere: Fischi e applausi, Donnarumma ha perso sicurezza: troppo emotivo, così è un problema - antonella_dell : @polpettina89 Per non fare concorrenza a rai1 che trasmetteva la Partita Italia-Belgio -