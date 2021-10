Italia Belgio | 5 milioni di telespettatori per la finalina di Nations League

(Di lunedì 11 ottobre 2021), match valido per il 3°/4° posto della, è stato seguito da oltre 5diIl successo della Nazionale di Roberto Mancini con ilnella finale per il 3° posto della UEFAè stato seguito da 5.497.000. Il match, trasmesso alle ore 15 di ieri su Rai 1, ha fatto registrare il 34.6% di share. La semifinale dicon la Spagna, trasmessa mercoledì in prima serata su Rai 1, si era aggiudicata il prime time con 9.075.000e uno share pari al 36.96% L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le pagelle del quotidiano sui due nerazzurri impegnati ieri nella gara contro il Belgio. Gianni Pampinella. L'Italia dimentica la delusione spagnola e si consola con il terzo posto della Nations League. Al 60' il Belgio tenta subito la reazione colpendo un'altra traversa con Batshuayi, ma soltanto tre minuti più tardi l'Italia trova l'episodio per il raddoppio. Chiesa viene steso in area da Castagne. Bene anche Alessandro Bastoni, 6: 'A tratti si rivede il Bastoni dominante, quello che avevamo perso di vista da un po' (da quando non ha più Conte all'Inter, a dirla tutta)'