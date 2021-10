Italia 1 in lutto, l’amatissima attrice delle serie TV è appena venuta a mancare (Di lunedì 11 ottobre 2021) lutto nel mondo della televisione. All’età di 87 anni, si è spenta l’attrice Cynthia Harris. Nota soprattutto per aver partecipato alla serie TV americana “Innamorati Pazzi” – andata in onda per anni su Italia 1 –, la Harris ha sofferto per anni di una lunga malattia. #FOTO A FINE ARTICOLO Il decesso è in realtà avvenuto il 3 ottobre, ma i familiari hanno deciso di aspettare qualche giorno prima di rendere pubblica la notizia. Ne piangono la scomparsa il compagno Nathan Silverstein, il suo storico assistente Terrence Mintern, il fratello Matthew Harris, la cognata Maryhane Harris e i suoi nipoti. Chi era Cynthia Harris, amatissima attrice di Italia 1Nata a New York il 13 agosto 1942, Cynthia Harris è scomparsa lo scorso 3 ottobre all’età di 87 anni. In ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 11 ottobre 2021)nel mondo della televisione. All’età di 87 anni, si è spenta l’Cynthia Harris. Nota soprattutto per aver partecipato allaTV americana “Innamorati Pazzi” – andata in onda per anni su1 –, la Harris ha sofferto per anni di una lunga malattia. #FOTO A FINE ARTICOLO Il decesso è in realtà avvenuto il 3 ottobre, ma i familiari hanno deciso di aspettare qualche giorno prima di rendere pubblica la notizia. Ne piangono la scomparsa il compagno Nathan Silverstein, il suo storico assistente Terrence Mintern, il fratello Matthew Harris, la cognata Maryhane Harris e i suoi nipoti. Chi era Cynthia Harris, amatissimadi1Nata a New York il 13 agosto 1942, Cynthia Harris è scomparsa lo scorso 3 ottobre all’età di 87 anni. In ...

