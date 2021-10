Ita: sindacati, nessuno sciopero nel giorno del decollo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non ci sarà nessuno sciopero del trasporto aereo per venerdì 15, giorno della partenza di Ita, in quanto si è "fuori dai termini" per proclamarlo mentre continueranno "almeno fino a giovedì" assemblee ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Non ci saràdel trasporto aereo per venerdì 15,della partenza di Ita, in quanto si è "fuori dai termini" per proclamarlo mentre continueranno "almeno fino a giovedì" assemblee ...

Ultime Notizie dalla rete : Ita sindacati Ita: sindacati, nessuno sciopero nel giorno del decollo ...è poi previsto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro con i sindacati per mettere a punto un testo che allunghi la cigs fino al 2023 per i lavoratori Alitalia che non sono stati assorbiti da Ita. ...

La settimana del Green Pass, tra il decollo di Ita e la legge di bilancio ... oltre la metà rischia di perdere il posto con il passaggio a Ita. Vertenza simbolo Dopo la ... Oggi si tiene al Mise un incontro dei sindacati con Stellantis sui piani industriali del gruppo. Mercoledì ...

Ita: sindacati, nessuno sciopero nel giorno del decollo
Non ci sarà nessuno sciopero del trasporto aereo per venerdì 15, giorno della partenza di Ita, in quanto si è "fuori dai termini" per proclamarlo mentre continueranno "almeno fino a giovedì" assemblee ...

Ita-Alitalia: Raggi teme impoverimento di Roma Lo sciopero odierno di 24 ore, a cui hanno aderito anche alcuni sindacati del trasporto aereo come Cobas e Unione sindacale di base (Usb), tiene al centro dell'attenzione il dossier sulla ...

