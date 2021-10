Istat | Zani Tendercapital | “Crescita Pil costante | investimenti Recovery banco di prova per l’Italia”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Le previsioni dei mesi scorsi che fotografavano una ripresadell’economia italiana, vengono confermate con la nota mensile dell’che certifica l’incremento del Pil per il 2021 pari al 4,7%”. Lo dichiara in una nota, Moreno, Presidente di, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management, in merito ai datisull’andamento del prodotto interno lordo per il 2021. “È un dato – continua– in linea con le previsioni del Mef che ci spinge ad osservare l’orizzonte economico nazionale ed internazionale con grande fiducia. Un significativo cambiamento di marcia confermato, peraltro, da uno studio del Consensus Economics pubblicato da Financial Times da cui emerge che la...