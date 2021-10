Isfoa | alla greca Despina Papadopoulu il diploma di Personal Certified Mental Coach Advisor

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono stati 10 i primi discenti a concludere con estremo successo e profitto il corso. Hanno quindi conseguito l’ambita qualifica professionale di. I nomi – Daniela Spinelli (Saronno); Omar Amorati (Cagliari); Anna Chirico (Bergamo); Giorgio Paolillo (Trani); Chiara Corso (Roma); Valentina Lupone (Lucca); Monica Quirico (Torino); Adriana Rivolta Lippo (San Giuseppe Vesuviano); Sabrina Marianeschi (Marsciano);(Salonicco – Grecia). In funzione di questo non comune risultato raggiunto il Magnifico Rettore, al fine di suggellare in maniera indelebile ed a imperitura memoria tale momento, ha omaggiato gli insigniti con una copia autografata del proprio volume ‘L’Arte del Successo’. Un best sellers aziendale considerato, dal ...

PPN - Prima Pagina News

Si è svolta a Roma lo scorso 30 Settembre la cerimonia ufficiale della consegna del Premio InternazionaleCarriera nella sua XVIII Edizione. Si tratta di uno dei più ambìti ed esclusivi ...Credere in ciò che si professa aiuta a dare sempre il meglio di sè per divenire (per dirladon ... all'avvocato Cassazionista Maurizio Branchicella (prorettore dell'Università) al Generale ...Per il costante sviluppo della sua rilevante attività professionale e per i meriti acquisiti nell'ambito delle relazioni .... Si tratta di uno dei più ambìti ed esclusivi riconoscimenti italiani volto ...