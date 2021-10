“Io resto in Ue”, la Polonia antisovranista scende in piazza: migliaia di manifestanti sventolano la bandiera con le 12 stelle – Video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Decine di migliaia di manifestanti si sono riversati sulle strade di Varsavia per dimostrare e difendere l’appartenenza della Polonia all’Unione europea, dopo la sentenza della Corte costituzionale polacca che ha messo in discussione il primato del diritto europeo su quelli nazionali e la stessa adesione della Polonia in Europa. Le proteste nella capitale polacca sono nate dallo scontento che deriva dalla sentenza che fa vacillare l’adesione della Polonia all’Europa. Le iniziative a sostegno dell’Ue si sono svolte fra sabato e domenica in 120 località del Paese: i manifestanti hanno sventolato bandiere dell’Unione europea e bandiere polacche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Decine didisi sono riversati sulle strade di Varsavia per dimostrare e difendere l’appartenenza dellaall’Unione europea, dopo la sentenza della Corte costituzionale polacca che ha messo in discussione il primato del diritto europeo su quelli nazionali e la stessa adesione dellain Europa. Le proteste nella capitale polacca sono nate dallo scontento che deriva dalla sentenza che fa vacillare l’adesione dellaall’Europa. Le iniziative a sostegno dell’Ue si sono svolte fra sabato e domenica in 120 località del Paese: ihanno sventolato bandiere dell’Unione europea e bandiere polacche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

