Investito nel Casertano, centauro 15enne morto in ospedale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un ragazzo di 15 anni è morto all’ospedale di Caserta in seguito alle ferite riportate nel corso di un incidente in scooter avvenuto domenica sera a Casal di Principe. Il giovane aveva subito diverse fratture nella caduta ed era stato condotto in ospedale in condizioni molto gravi. Nella giornata di oggi si sono succeduti sui social diversi appelli a donare sangue per l’adolescente, che però non ce l’ha fatta. Dalle indagini dei carabinieri sembra che il 15enne sia stato Investito da una vettura che procedeva contromano, il cui conducente è indagato. Sull’incidente è intervenuto anche il sindaco di Casal di Principe Renato Natale. “È una di quelle notizie che non si vorrebbe ricevere – ha detto Natale – si resta senza parole davanti al dolore dei familiari e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un ragazzo di 15 anni èall’di Caserta in seguito alle ferite riportate nel corso di un incidente in scooter avvenuto domenica sera a Casal di Principe. Il giovane aveva subito diverse fratture nella caduta ed era stato condotto inin condizioni molto gravi. Nella giornata di oggi si sono succeduti sui social diversi appelli a donare sangue per l’adolescente, che però non ce l’ha fatta. Dalle indagini dei carabinieri sembra che ilsia statoda una vettura che procedeva contromano, il cui conducente è indagato. Sull’incidente è intervenuto anche il sindaco di Casal di Principe Renato Natale. “È una di quelle notizie che non si vorrebbe ricevere – ha detto Natale – si resta senza parole davanti al dolore dei familiari e ...

