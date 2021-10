Investita da un camion: studentessa di 15 anni grave al Papa Giovanni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Capriolo. Una ragazza di 15 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo che è stata Investita da un camion lunedì mattina a Capriolo, in provincia di Brescia. È successo intorno alle 7, lungo la Provinciale 469, nei pressi della rotatoria. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. La giovane, una studentessa che si stava recando a scuola, sarebbe stata Investita frontalmente e poi trascinata per alcuni metri vicino alle strisce pedonali. L’urto ha causato alla 15enne un grave trauma cranico e toracico. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. La giovane è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è ricoverata in gravi condizioni. Leggi su bergamonews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Capriolo. Una ragazza di 15è ricoverata in gravi condizioni all’ospedaleGiovdi Bergamo dopo che è statada unlunedì mattina a Capriolo, in provincia di Brescia. È successo intorno alle 7, lungo la Provinciale 469, nei pressi della rotatoria. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. La giovane, unache si stava recando a scuola, sarebbe statafrontalmente e poi trascinata per alcuni metri vicino alle strisce pedonali. L’urto ha causato alla 15enne untrauma cranico e toracico. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. La giovane è stata trasportata all’ospedaleGiovdi Bergamo dove è ricoverata in gravi condizioni.

