Inter: Inzaghi riabbraccia gli azzurri, domani gli europei tranne Dzeko. Da venerdì i sudamericani (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'impegno di sabato non aiuta, ma Simone Inzaghi almeno potrà riabbracciare i suoi nazionali europei già tra domani e mercoledì. Il problema restano i sudamericani, attesi soltanto tra venerdì sera e ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 ottobre 2021) L'impegno di sabato non aiuta, ma Simonealmeno potràre i suoi nazionaligià trae mercoledì. Il problema restano i, attesi soltanto trasera e ...

Advertising

Gazzetta_it : Altrimenti ci arrabbiamo: ma l'@Inter non può vivere sempre di rimonte - imcalhainter : RT @fcin1908it: Sky – Lazio-Inter, Inzaghi non rinuncia a Lautaro e correrà il rischio - sportli26181512 : Inter: Inzaghi riabbraccia gli azzurri, domani gli europei tranne Dzeko. Da venerdì i sudamericani: Inter: Inzaghi… - mr_kubra : RT @fcin1908it: Inter, Barella già oggi ad Appiano: “Tuttocampista mondiale, top per Inzaghi. E il club…” - sportli26181512 : Inter: Sensi parzialmente in gruppo, il recupero si avvicina: Simone Inzaghi si prepara a... -