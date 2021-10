Inter in emergenza con i sudamericani | trovata la soluzione

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 11 ottobre 2021) In casasi pensa già alla sfida di sabato con la Lazio. I dubbi di Simone Inzaghi nel disegnare la formazione nerazzurra riguarda, come in passato, il ritorno deiche giocheranno le ultime sfide nella notte fra giovedì e venerdì per fare rientro in Italia soltanto a poche ore dal match delle 18. La certezza come già detto è Edin Dzeko, mentre sugli altri ci sono solo dubbi ed incertezze. Iarriveranno direttamente nel ritiro romano e lì Inzaghi valuterà le condizioni di ognuno. Dovesse dare garanzie il preferito per far coppia col bosniaco resta Lautaro Martinez, altrimenti si proverà con Correa. Se entrambi non dovessero essere fisicamente a posto, l’alternativa è l’avanzamento di Hakan Calhanoglu a duettare con Dzeko, con Gagliardini a coprire la falla a centrocampo. L'articolo proviene da ...