Inter, il Newcastle ci prova per Brozovic, ma lui vuole restare. In settimana incontro per il rinnovo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Inter e Marcelo Brozovic vogliono proseguire insieme C’è volontà comune tra Inter e Marcelo Brozovic di proseguire ancora insieme. In settimana il padre-agente del croato incontrerà i dirigenti nerazzurri per parlare del rinnovo, mentre sullo sfondo oltre a PSG e Chelsea si affaccia anche il Newcastle. “L’incontro di questo giovedì tra Ivan, il padre e agente di Brozovic, accompagnato dalla legale di fiducia della famiglia, e i dirigenti dell’Inter, partirà da una totale volontà comune di proseguire insieme il proprio percorso lavorativo.Attenzione però alle sirene straniere. Dopo i sondaggi da parte di PSG e Chelsea, nelle ultime ore deve essere registrato anche quello del Newcastle”. ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)e Marcelovogliono proseguire insieme C’è volontà comune trae Marcelodi proseguire ancora insieme. Inil padre-agente del croato incontrerà i dirigenti nerazzurri per parlare del, mentre sullo sfondo oltre a PSG e Chelsea si affaccia anche il. “L’di questo giovedì tra Ivan, il padre e agente di, accompagnato dalla legale di fiducia della famiglia, e i dirigenti dell’, partirà da una totale volontà comune di proseguire insieme il proprio percorso lavorativo.Attenzione però alle sirene straniere. Dopo i sondaggi da parte di PSG e Chelsea, nelle ultime ore deve essere registrato anche quello del”. ...

