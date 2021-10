Inter | ecco Barella Sensi sulla via del recupero

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Simone Inzaghi comincia a ritrovare i nazionali, con Nicolòche si è allenato oggi a parte: la situazione in casaLa partita di sabato tra Lazio esegnerà il grande ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico ma, soprattutto, sarà un test impegnativo per i nerazzurri, al secondo big match della stagione. Stando a quanto riporta Sky Sport, il tecnicoista sta piano piano recuperando i nazionali. In particolare, Nicolòè già tornato ad Appiano Gentile, dove oggi ha svolto una seduta a parte. Arrivano aggiornamenti anche sul fronteche, come riferisce Sky, èvia del. Rimane difficile una sua convocazione per sabato, ma c’è fiducia per la partita di Champions League. L'articolo proviene da Calcio ...

Simone Inzaghi comincia a ritrovare i nazionali, con Nicolò Barella che si è allenato oggi a parte: la situazione in casaLa partita di sabato tra Lazio esegnerà il grande ritorno di Simone Inzaghi all'Olimpico ma, soprattutto, sarà un test impegnativo per i nerazzurri, al secondo big match della stagione. Stando a quanto riporta Sky Sport, il ...Rebus formazione legato ai nazionali in casa. Perché in vista della sfida contro la Lazio, in programma sabato alle 18 allo stadio Olimpico, Simone Inzaghi dovrà fare i conti anche con la situazione relativa ai calciatori che in questi ...Un commento sul rapporto speciale con Brozovic e sullo spogliatoio: “Il nostro rapporto è nato in maniera naturale. Siamo due persone dirette, vere, quindi ci piace stare insieme, ridere, scherzare e ...Se gli italiani sono già completamente a disposizione, tutti gli altri – eccezion fatta per Edin Dzeko , che rientrerà mercoledì – faranno rientro alla Pinetina nella giornata di martedì . Quando torn ...