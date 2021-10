Inter, anticipo di Marotta: beffa Napoli per gennaio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Duello di mercato tra Inter e Napoli per il centrocampista di Serie A: i nerazzurri pensano alla contropartita L’Inter ha ritrovato le vecchie certezze nonostante i tanti cambiamenti arrivati in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Duello di mercato traper il centrocampista di Serie A: i nerazzurri pensano alla contropartita L’ha ritrovato le vecchie certezze nonostante i tanti cambiamenti arrivati in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

sportli26181512 : Tuttosport su Belotti: 'Maldini già cerca un erede di Ibra: e gioca d'anticipo': Nei prossimi mesi, si scatenerà co… - joker_vinc8 : Abbiamo già un buco di 250 milioni nel bilancio, poi paghiamo pure 100 mila euro per far rientrare i sudamericani i… - ProfidiAndrea : ?? #Inter, Gazzetta: '#Lautaro, Correa e non solo: €100mila per il rientro anticipato' 'La cifra che spenderà l'Int… - GiacomoMane : RT @ArmandoAreniell: Se resta vi vengo a prendere uno ad uno! Vi anticipo,e se va via? Non cambia nulla visto che mi ero già rassegnato all… - infoitsport : Fiorentina forte su Scamacca, si gioca d'anticipo sull'Inter. La valutazione -