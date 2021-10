Instagram vuole tutelare gli adolescenti con queste nuove funzionalità (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il team di Instagram ha studiato due nuove funzionalità che dovrebbero aiutare i genitori a stare un po' più tranquilli. Ecco quali sono L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il team diha studiato dueche dovrebbero aiutare i genitori a stare un po' più tranquilli. Ecco quali sono L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Instagram vuole tutelare gli adolescenti con queste nuove funzionalità - luigidefaz10 : Su Twitter: mostrodifirenze01 ha iniziato a seguirti -> oohh ma che bella persona, ricambiamo subito Su Instagram:… - NicolaCiro : RT @ParoBritney: Like e repost ???? chi vuole vedere di più... su Instagram mi chiamo paromood ?????? - Barabba1 : RT @saveriolakadima: La #Meloni, 4 milioni di follower tra Twitter Facebook Instagram, zero accenno all'assalto fascista della CGIL e le st… - slurenzo : che poi vabbè un paio di volte per puro caso l’ho beccato in giro e non possiede la benché minima parvenza di aura… -