Instagram suggerirà ai teenagers di prendersi una pausa dal social (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nelle ultime settimane Facebook sta riscuotendo parecchie critiche, soprattutto dopo la testimonianza dell’ex product manager dell’azienda Frances Haugen che, davanti a una commissione del Senato Usa e in varie interviste, ha accusato il colosso di privilegiare i contenuti divisivi e polarizzanti, perché consentono di aumentare i ricavi. In sintesi: il guadagno anteposto ad alla sicurezza degli utenti. Adesso Facebook sta tentando di porre rimedio – per quel che può – alle accuse di Haugen e ha detto che incoraggerà gli adolescenti su Instagram a prendersi una pausa. LEGGI ANCHE > Facebook, l’UE: «I social rispondano a regole democratiche» Instagram farà prendere una pausa agli adolescenti Come riportato da Engadget, il vice presidente di Facebook per gli Affari Globali Nick Clegg ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nelle ultime settimane Facebook sta riscuotendo parecchie critiche, soprattutto dopo la testimonianza dell’ex product manager dell’azienda Frances Haugen che, davanti a una commissione del Senato Usa e in varie interviste, ha accusato il colosso di privilegiare i contenuti divisivi e polarizzanti, perché consentono di aumentare i ricavi. In sintesi: il guadagno anteposto ad alla sicurezza degli utenti. Adesso Facebook sta tentando di porre rimedio – per quel che può – alle accuse di Haugen e ha detto che incoraggerà gli adolescenti suuna. LEGGI ANCHE > Facebook, l’UE: «Irispondano a regole democratiche»farà prendere unaagli adolescenti Come riportato da Engadget, il vice presidente di Facebook per gli Affari Globali Nick Clegg ...

