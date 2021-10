"Insigne, meglio che non rinnovi!", il giornalista non ha dubbi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il rinnovo di Lorenzo Insigne è il grattacapo più complicato da risolvere per il Napoli. Il capitano azzurro e Aurelio De Laurentiis non hanno ancora trovato alcun accordo e la trattativa, a detta di Insigne, è anche molto complessa. Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, nel suo editoriale ha spiegato la miglior soluzione per l'attaccante napoletano. Corbo Napoli InsigneCorbo: "Rinnovo Insigne sfibrante, meglio aspettare altre offerte" Antonio Corbo, su Repubblica, ha spiegato i motivi per cui la trattativa del rinnovo di Insigne con il Napoli andrebbe bloccata. "Come il tavolo verde insegna, ognuno è libero di fare il suo gioco. Ma in questo caso è diverso: c’è un campionato che molto promette ed è tutto aperto. Le soluzioni migliori sono: firmare subito ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il rinnovo di Lorenzoè il grattacapo più complicato da risolvere per il Napoli. Il capitano azzurro e Aurelio De Laurentiis non hanno ancora trovato alcun accordo e la trattativa, a detta di, è anche molto complessa. Antonio Corbo,di Repubblica, nel suo editoriale ha spiegato la miglior soluzione per l'attaccante napoletano. Corbo NapoliCorbo: "Rinnovosfibrante,aspettare altre offerte" Antonio Corbo, su Repubblica, ha spiegato i motivi per cui la trattativa del rinnovo dicon il Napoli andrebbe bloccata. "Come il tavolo verde insegna, ognuno è libero di fare il suo gioco. Ma in questo caso è diverso: c’è un campionato che molto promette ed è tutto aperto. Le soluzioni migliori sono: firmare subito ...

Advertising

Spazio_Napoli : 'Insigne, meglio che non rinnovi!', il giornalista non ha dubbi - infoitsport : Repubblica: Insigne e il nodo contratto. Trattativa estenuante, meglio firmare subito o tacere - napolipiucom : Repubblica: Insigne e il nodo contratto. Trattativa estenuante, meglio firmare subito o tacere… - albo_interista : RT @Damiano__89: L'avessero fatto #Insigne o #Chiesa il goal di #Benzema, era meglio emigrare per 6 mesi #ESPFRA - Damiano__89 : L'avessero fatto #Insigne o #Chiesa il goal di #Benzema, era meglio emigrare per 6 mesi #ESPFRA -