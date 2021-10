Insigne, il Torino nel mirino per ritrovare il sorriso (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le ultime quattro partite per Lorenzo Insigne non sono state propriamente ricche di soddisfazioni. L’attaccante partenopeo, infatti, su 360 minuti a disposizione (tra Napoli e Nazionale) ne ha giocati soltanto 171, sacrificandosi tanto e non trovando mai la via del gol. Prima contro lo Spartak Mosca in Europa League è stato sostituito da Luciano Spalletti sul finale del primo tempo per porre rimedio all’espulsione di Mario Rui. Poi, la stessa sorte gli è capitata a metà ripresa della gara contro la Fiorentina: un cambio che Il Magnifico ha accolto con grande stizza. Indossando la maglia della Nazionale, inoltre, il talento di Frattamaggiore ha giocato poco più di mezza partita contro la Spagna e qualche scampolo nella vittoria sul Belgio. Insomma, dieci giorni nell’ombra per lui, che non ci è abituato. Domenica alle 18 allo stadio Maradona arriverà il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le ultime quattro partite per Lorenzonon sono state propriamente ricche di soddisfazioni. L’attaccante partenopeo, infatti, su 360 minuti a disposizione (tra Napoli e Nazionale) ne ha giocati soltanto 171, sacrificandosi tanto e non trovando mai la via del gol. Prima contro lo Spartak Mosca in Europa League è stato sostituito da Luciano Spalletti sul finale del primo tempo per porre rimedio all’espulsione di Mario Rui. Poi, la stessa sorte gli è capitata a metà ripresa della gara contro la Fiorentina: un cambio che Il Magnifico ha accolto con grande stizza. Indossando la maglia della Nazionale, inoltre, il talento di Frattamaggiore ha giocato poco più di mezza partita contro la Spagna e qualche scampolo nella vittoria sul Belgio. Insomma, dieci giorni nell’ombra per lui, che non ci è abituato. Domenica alle 18 allo stadio Maradona arriverà il ...

