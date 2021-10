Advertising

orizzontescuola : Insegnanti neoassunti ancora senza stipendio: la denuncia della Gilda di Latina -

Ultime Notizie dalla rete : Insegnanti neoassunti

Orizzonte Scuola

...- sottolinea la segretaria Giovannini - non è dato sapere quando sarà possibile sistemare la loro condizione contrattuale a livello economico. E' assurdo che molti docentie ...Platea di docenti interessati La FLC Cgil riporta le'elnco degliinteressati: neo assunti in ruolo a.s. 2021/2022 (46.585) destinatari dei contratti al 31 agosto previsti per la fase ...“Molti docenti neoassunti nelle scuole della provincia di Latina al secondo mese di servizio ancora non ricevono il primo stipendio né sanno quando verrà loro attribuito”. Una dichiarazione molto grav ...«Molti docenti neoassunti nelle scuole della provincia di Latina al secondo mese di servizio ancora non ricevono il primo stipendio né sanno quando verrà loro attribuito». La denuncia arriva dalla Gil ...