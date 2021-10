Inizio col botto per la Star Games Benevento, successo sul campo del Dream Team (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuarto (Na) – Meglio di così proprio non poteva cominciare l’avventura in campionato per la Star Games Benevento, la formazione di calcio femminile sannita che è pronta a fare la voce grossa nel torneo di Eccellenza. La formazione di De Caro, dopo l’esordio in Coppa, ha iniziato il torneo con un netto successo per 4 a 1 contro le padroni di casa del Dream Team Calcio Femminile. Beneventane che hanno avuto l’approccio migliore alla sfida tanto da chiudere la prima frazione di gioco su un rassicurante due a zero, frutto dei gol di De Meo e Fragnito. Pieno controllo, anche se, a Inizio ripresa, il Dream Team ha accorciato le distanze direttamente dagli undici metri. Un gol che ha risvegliato il furore ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuarto (Na) – Meglio di così proprio non poteva cominciare l’avventura in campionato per la, la formazione di calcio femminile sannita che è pronta a fare la voce grossa nel torneo di Eccellenza. La formazione di De Caro, dopo l’esordio in Coppa, ha iniziato il torneo con un nettoper 4 a 1 contro le padroni di casa delCalcio Femminile. Beneventane che hanno avuto l’approccio migliore alla sfida tanto da chiudere la prima frazione di gioco su un rassicurante due a zero, frutto dei gol di De Meo e Fragnito. Pieno controllo, anche se, aripresa, ilha accorciato le distanze direttamente dagli undici metri. Un gol che ha risvegliato il furore ...

