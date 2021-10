Infortunio Messias: lesione al muscolo retto femorale della coscia sinistra (Di lunedì 11 ottobre 2021) Stop per Junior Messias che si sta sottoponendo a controlli medici per verificare l’entità dell’Infortunio in vista del Verona Si ferma Messias. Proprio quando l’infermeria rossonera cominciava a svuotarsi ecco un nuovo Infortunio che si aggiunge alla lista. Il giocatore brasiliano è stato sottoposto questa mattina ad un esame di risonanza che ha evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Un esame di controllo è previsto fra dieci giorni. Salterà la prossima partita del Milan in programma sabato a San Siro contro il Verona L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Stop per Juniorche si sta sottoponendo a controlli medici per verificare l’entità dell’in vista del Verona Si ferma. Proprio quando l’infermeria rossonera cominciava a svuotarsi ecco un nuovoche si aggiunge alla lista. Il giocatore brasiliano è stato sottoposto questa mattina ad un esame di risonanza che ha evidenziato unadel. Un esame di controllo è previsto fra dieci giorni. Salterà la prossima partita del Milan in programma sabato a San Siro contro il Verona L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Milan | si ferma #Messias. Infortunio muscolare per il centrocampista rossonero - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Milan | si ferma #Messias. Infortunio muscolare per il centrocampista rossonero - Mirko799 : RT @DiMarzio: #Milan | si ferma #Messias. Infortunio muscolare per il centrocampista rossonero - Miles_Edgy : RT @DiMarzio: #Milan | si ferma #Messias. Infortunio muscolare per il centrocampista rossonero - TeofiloSteven : RT @DiMarzio: #Milan | si ferma #Messias. Infortunio muscolare per il centrocampista rossonero -