Infortuni sul lavoro, sindacati in piazza chiedono cabina di regia e tavolo istituzionale permanente (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una cabina di regia ed un tavolo istituzionale permanente dedicati ai temi della sicurezza sui luoghi del lavoro sono stati richiesti da Cgil, Cisl e Uil di Benevento al Prefetto al termine di un incontro da loro richiesto. Stamani i segretari dei tre sindacati Luciano Valle, Fernando Vecchione e Luigi Simeone si sono presentati davanti al Palazzo di Prefettura e dopo un breve sit in sono stati ricevuti dal Prefetto: al centro della protesta la tragica fine di un giovane operaio, il 28enne Alessandro Onofrio di Faicchio, caduto con un compagno di lavoro da un cestello malfunzionante in un cantiere edile del Viale degli Atlantici. Il dramma che ha sconvolto la comunità della Valle Telesina e del Sannio anche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Unadied undedicati ai temi della sicurezza sui luoghi delsono stati richiesti da Cgil, Cisl e Uil di Benevento al Prefetto al termine di un incontro da loro richiesto. Stamani i segretari dei treLuciano Valle, Fernando Vecchione e Luigi Simeone si sono presentati davanti al Palazzo di Prefettura e dopo un breve sit in sono stati ricevuti dal Prefetto: al centro della protesta la tragica fine di un giovane operaio, il 28enne Alessandro Onofrio di Faicchio, caduto con un compagno dida un cestello malfunzionante in un cantiere edile del Viale degli Atlantici. Il dramma che ha sconvolto la comunità della Valle Telesina e del Sannio anche ...

anteprima24 : ** Infortuni sul lavoro, sindacati in piazza chiedono cabina di regia e tavolo istituzionale permanente **… - quot_umbria : Infortuni mortali sul lavoro, in aumento in provincia di Terni - horottoilvetro : INAIL: i dati su infortuni e malattie professionali del 2020 - horottoilvetro : RT @TgrRaiPuglia: 5 vittime sul lavoro al mese in Puglia - TGR Puglia - macchietta5 : È ufficialmente iniziata la settimana degli infortuni sul lavoro, che tra 7 giorni giustificheranno gli aumenti in… -