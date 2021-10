Industria | ad agosto per la produzione industriale leggero calo mensile

Leggi su ildenaro

Roma, 11 ago. – (Adnkronos) – Adleggerissimorispetto al mese precedente (-0,2%) per l'indice dellale mentre al netto degli effetti di calendario, è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. Lo comunica l'Istat segnalando come nella media del trimestre giugno-il livello dellacresce dell'1,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Rispetto a luglio si registra un aumento per i beni strumentali (+0,8%), mentre cala l'indice per energia (-2,1%), beni di consumo (-2,0%) e beni intermedi (-1,3%). Su base annua crescono in misura accentuata i beni intermedi (+4,9%) e i beni strumentali (+4,4%); diminuiscono, invece, i beni di consumo (-5,4%) e, in misura più marcata, l'energia (-6,6%).