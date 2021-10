Indiana Jones 5: Harrison Ford posa con i cosplayer di Indy a Cefalù (FOTO) (Di martedì 12 ottobre 2021) Durante le riprese di Indiana Jones 5, Harrison Ford ha avuto modo di posare in compagnia dei cosplayer di Indy a Cefalù. La permanenza di Harrison Ford in Sicilia in occasione delle riprese di Indiana Jones 5 sta regalando tante gioie a tutti i suoi fan sparsi per l'isola. Questa volta, i fortunati di turno sono stati alcuni cosplayer di Indy che hanno avuto modo di posare in compagnia del loro mito. La pagina Instagram Indiana Jones Italia ha condiviso sul suo profilo una serie di scatti che raffigurano Harrison Ford in compagnia di quattro suoi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Durante le riprese di5,ha avuto modo dire in compagnia deidi. La permanenza diin Sicilia in occasione delle riprese di5 sta regalando tante gioie a tutti i suoi fan sparsi per l'isola. Questa volta, i fortunati di turno sono stati alcunidiche hanno avuto modo dire in compagnia del loro mito. La pagina InstagramItalia ha condiviso sul suo profilo una serie di scatti che raffiguranoin compagnia di quattro suoi ...

