Indian Wells, Sinner agli ottavi senza giocare grazie a papà Isner (Di martedì 12 ottobre 2021) Il parto imminente della moglie costringe Isner al ritiro: così Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale di Indian Wells senza giocare. Ed ora si attende Berrettini.. Un italiano è già certo della qualificazione agli ottavi di Indian Wells: si tratta di Jannik Sinner. La notizia è arrivata nella tarda serata di lunedì: il tennista altoatesino però non è sceso in campo nel 3° turno contro John Isner, causa il ritiro anticipato dell’americano dal torneo. La lieta notizia Ed è proprio il caso di dirlo: la lieta notizia è giunta ad Isner nella serata di lunedì (mattinata in California). La moglie è in procinto di dare ... Leggi su zon (Di martedì 12 ottobre 2021) Il parto imminente della moglie costringeal ritiro: così Janniksi qualificadi finale di. Ed ora si attende Berrettini.. Un italiano è già certo della qualificazionedi: si tratta di Jannik. La notizia è arrivata nella tarda serata di lunedì: il tennista altoatesino però non è sceso in campo nel 3° turno contro John, causa il ritiro anticipato dell’americano dal torneo. La lieta notizia Ed è proprio il caso di dirlo: la lieta notizia è giunta adnella serata di lunedì (mattinata in California). La moglie è in procinto di dare ...

Ultime Notizie dalla rete : Indian Wells Golubic battuta in tre set Viktorija Golubic (WTA 46) ha sfiorato gli ottavi di finale a Indian Wells, ma sul pi bello ha dovuto cedere. Nei sedicesimi del Masters 1000 californiano la zurighese infatti stata sconfitta in rimonta da Anna Kalinskaya (151) col punteggio di 1 - 6 6 - 1 6 - 3.

Diretta Indian Wells 2021/ Streaming video tv: partite al via, si comincia! (tennis) DIRETTA INDIAN WELLS 2021: PARTITE AL VIA! Siamo finalmente arrivati al via di un'altra intensa giornata a Indian Wells 2021 . Abbiamo già visto che nel tabellone femminile spicca un bell'incrocio: Angelique ...

LIVE Indian Wells, 6^ giornata: diretta, risultati, punteggi, notizie: Ruud, Schwartzman, Shapovalov, Medvedev, Pliskova Eurosport IT Masters 1000 Indian Wells 2021, forfait Isner: Sinner vola agli ottavi Masters 1000 Indian Wells 2021, forfait Isner: Sinner vola agli ottavi. by Sofia Cioli. Jannik Sinner - Foto Ray Giubilo. John Isner si è ritirato dal Masters 1000 Indian Wells. Una notizia che coinvo ...

ATP Indian Wells: Isner si ritira per… paternità. Sinner agli ottavi La moglie in procinto di partorire il suo terzo figlio convince John Isner ad abbandonare Indian Wells. Walkover per Fognini/Sonego e Sinner. Per lui la sfida stellare con Berrettini si ...

