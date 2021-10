Incremento acquisito Pil 2021 al 4 | 7%

(Di lunedì 11 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – La revisione dei conti nazionali annuali ha confermato che, in base ai dati dei primi due trimestri, l'del Pil italiano per ilè pari al 4,7%. E' quanto sottolinea l'Istat nella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Il Pil in volume è risultato in calo dell'8,9% nel 2020 mentre i dati relativi ai primi due trimestri delconfermano il modesto aumento congiunturale nel primo trimestre (+0,2%), seguito da una crescita più marcata nel secondo (+2,7%) superiore a quella media dell'area euro e di Francia e Germania. Dal lato dell'offerta, la ripresa dei ritmi produttivi è stata trainata dalle costruzioni e dai servizi il cui valore aggiunto è aumentato rispettivamente del 3,2% e del 3%. Anche l'industria in senso stretto ha continuato a mostrare una dinamica ...

